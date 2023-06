Na tarde desta terça-feira (27), um triciclo colidiu com caminhão em uma curva na MG-265, enquanto transitavam em vias opostas em Carangola.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do triciclo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com lesões leves, já o caminhoneiro não se feriu. A Defesa Civil do município realizou a limpeza da pista e o trânsito já flui normalmente.