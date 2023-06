Duas mulheres, de 36 e 40 anos, foram roubadas a mão armada dentro de um estabelecimento comercial na noite desta quarta (28) no centro de Bom Jardim de Minas.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem, armado com uma arma de fogo, entrou no local, anunciou o roubo, pegou R$400 e um celular, e fugiu. Ele usava blusa de capuz e uma máscara, que usou para cobrir o rosto, o que dificultou sua identificação.

Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.





Tags:

assalto | PM