Dois homens oriundos de Congonhas foram incluídos em um registro policial realizado em Itabira, no qual os suspeitos foram presos por tráfico de drogas pela Polícia Militar Rodoviária. Na sequência, os policiais realizaram levantamentos para identificar os locais de origem dos entorpecentes. Durante as buscas, foram localizadas e apreendidas 57 barras de maconha no Bairro Praia, em Congonhas nessa quarta-feira (28). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante, embora tenha tentado fugir.

Além das drogas, foram apreendidas uma balança de precisão e duas pedras grandes de crack





