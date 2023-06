Dois homens, de 21 e 27 anos, foram alvos de disparos de arma de fogo, por um homem em uma garupa de uma moto, na noite desta quinta (29) no bairro São João em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas estavam sentadas em uma calçada quando um indivíduo, na garupa de uma moto, atirou na direção das vítimas e fugiu. Os dois homens foram encaminhados para o Pronto Socorro, onde receberam atendimento médico e não correm risco de morte. Não foi informa onde elas foram atingidas.

No local, a perícia técnica recolheu dois estojos de munição calibre .40. Ainda, segundo a PM, informações preliminares apontam para o envolvimento com o tráfico de drogas como provável motivação para o crime, porém a Polícia ainda realiza as diligências para esclarecer sobre a real motivação do crime.

Até o momento ninguém foi localizado ao preso. A PM segue no rastreamento.