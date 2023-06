Um acidente no KM700 da BR-040 próximo a Barbacena deixou um homem de 40 anos e a filha dele de 7 anos com ferimentos leves. Eles estavam em um automóvel que colidiu com a traseira de uma carreta nessa sexta-feira (30). Pai e filha saíram do veículo sozinhos. Havia, no entanto, uma terceira pessoa no banco do passageiro, uma mulher de 41 anos, que ficou presa às ferragens, mas permanecia consciente.



Os Bombeiros utilizaram equipamentos e técnicas específicas para salvamento veicular. Retiraram a mulher do veículo e uma equipe da Via 040 deslocou a vítima para recurso hospitalar. Ainda de acordo com o registro, o SAMU deu suporte ao atendimento dos envolvidos.



