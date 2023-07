Uma colisão registrada no KM 18 da MGC-383, na estrada de São Brás do Suaçuí, envolvendo um automóvel e uma carreta matou o condutor do carro, um homem de 34 anos, na manhã deste sábado (1º). Segundo testemunhas, o condutor invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta que vinha no sentido contrário. O corpo do homem foi desencarcerado das ferragens em que estava preso. O condutor da carreta não se feriu. A Polícia Militar e a Perícia também estiveram no local.





