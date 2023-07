Dois homens, de 31 e 32 anos, foram presos por tráfico de drogas com tabletes de maconha, dinheiro e celulares, na noite desta segunda (03) no bairro São Sebastião em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação no bairro, os policiais receberam uma denúncia de que o homem de 31 anos iria realizar uma entrega de drogas possivelmente usando um carro ou uma moto.



Durante as diligências, a equipe PM se deparou com o homem que, ao perceber a presença policial, tentou fugir em uma moto. Ele foi abordado e com ele, os policiais encontraram três tabletes de maconha, R$777 e um celular.



Os militares seguiram até à residência do suspeito, no Bairro Monte Mário, e localizaram o homem de 32 anos. No quarto dele, a PM encontrou quatro tabletes de maconha, idênticos aos localizados na posse do primeiro suspeito.

No local também foram encontrados dez ependorf de cocaína e um celular.



Com a ajuda de um cão farejador no quarto do homem de 31 anos, foram encontrados mais 17 tabletes de maconha e várias sementes de maconha. Também foram arrecadados pelos militares um total de R$1.543, um rádio HT na antiga frequência da Polícia Militar, três celulares e sete joias/bijuterias.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado.

Tags:

7 | Delegaci | Drogas | homens | Maconha | operação | PM