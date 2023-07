Uma casa, de cinco cômodos, pegou fogo na tarde desta segunda (03) no Residencial Dom Lucas, no Tejuco, em São João del-Rei.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram no local encontraram a residência em chamas. O Sargento Mauro Sérgio, que participou da ocorrência, relatou. “Quando nós chegamos, não havia ninguém no imóvel e as chamas se concentravam na sala e na cozinha. Com o uso de uma linha direta de mangueiras de combate a incêndios, nós conseguimos debelar o incêndio e realizar o posterior rescaldo, evitando que o fogo voltasse”. Ainda, segundo os Bombeiros, foram queimados uma cama, um guarda-roupas, armário de cozinha, um jogo de sofá, TV, fogão e geladeira. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

“Além dos pertences queimados, nós detectamos a presença de diversas rachaduras nas paredes, o que indica que a estrutura do imóvel pode ter sido comprometida devido ao calor das chamas. Acionamos a Defesa Civil, que ficou de comparecer ao local posteriormente”, completa o Sargento.

Sobre as causas do incêndio, os Bombeiros informaram que o proprietário levantou a suspeita de que tenha sido um proposital. A Polícia Militar também foi acionada.

Your browser does not support the video tag.

Tags:

incêndio