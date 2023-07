Um homem armado com uma faca tentou roubar um caminhoneiro, de 51 anos, que reagiu e foi ferido com um corte no antebraço esquerdo na noite desta terça (04) no bairro Santa Terezinha em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava voltando para o caminhão, após realizar uma parada em um restaurante às margens da rodovia, quando foi surpreendido por um indivíduo que, portando uma faca, anunciou o roubo.

A vítima, aproveitou de um momento de distração do assaltante, e deu uma cotovelada nele, momento no qual o homem, antes de cair no chão, deu uma facada no antebraço da vítima e fugiu sem levar nada.



Até o momento ninguém foi preso a PM segue no rastreamento.

DURANTE UM ASSALTO, NÃO REAJA

A Polícia Militar alerta que por segurança é preciso tentar segurar o ímpeto de reação a um assalto, tendo em vista que a atitude do motorista, por exemplo, poderia lhe custar a sua própria vida que é o bem mais valioso.



As orientações da PM são para a vítima manter a calma, não discutir ou mesmo tentar fugir. É muito comum um suspeito agir com o auxílio de comparsas que efetuam cobertura para a consumação do crime.



Assim que possível não demore no acionamento da Polícia Militar via 190. Transmita todas as informações possíveis, para tanto, procure memorizar todos os detalhes como fisionomia, roupas, modo e frases usadas pelos autores, gírias e veículos utilizados na ação.



Caso presenciar um assalto, mantenha-se afastado do local e evite interferir diretamente. Ligue para a Polícia Militar e passe todas as informações possíveis. Após a saída do agressor, ajude a vítima.

