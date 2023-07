Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Conselheiro Lafaiete nesta quinta-feira (6) por envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no Distrito de Gagé, no dia 30 de abril. Na época, o alvo procurou o pai do autor, para informar sobre um furto que teria sido cometido por ele. O adolescente chegou ao local e sacou uma arma de fogo, disparou contra a vítima e fugiul. A vítima chegou a ser atingida e socorrida.



Em cumprimento ao mandado de busca, apreensão e acautelamento do rapaz, os policiais civis apreenderam a arma usada no crime - um revólver calibre 22 com numeração raspada -, bem como cinco munições intactas.

O pai do adolescente, de 49 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ainda na residência, o irmão do adolescente, de 23 anos foi preso pelos crimes de resistência e lesão corporal, pois tentou impedir a ação da PCMG atacando com um pedaço de madeira um dos policiais que participaram das diligências.

A delegada Elenita Pyramo, responsável pelo caso, destacou a importância do empenho da equipe na apuração de crimes contra a vida que ocorrem na cidade e a necessidade de se cumprir a lei no que tange a menores infratores, “que, muitas vezes, praticam atos graves acreditando na impunidade em razão da idade”. Segundo a Polícia, o adolescente será encaminhado à instituição de acautelamento que será indicada pela Justiça.

