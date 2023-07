Uma arma de fogo artesanal foi encontrada no meio de escombros e apreendida pela Polícia Militar na tarde desta quinta (06) no bairro Monte Mário em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que uma obra abandonada no bairro estaria sendo usada para o uso e consumo de entorpecentes. A denúncia ainda informou que duas pessoas teriam entrado na construção e uma delas estava com uma sacola de lixo preta. Um tempo depois elas saíram do local e tomaram rumos diferentes.

Os militares então foram até a obra e, após vistoria nos escombros e uma

pequena mata que circunda a edificação, foi localizada a sacola de acordo com a descrita na denúncia.

Dentro dela estava a arma de fogo de fabricação artesanal, que foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de plantão. Até o momento ninguém foi localizado como sendo o proprietário do material.





