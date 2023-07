Nesta sexta-feira (7), no Bairro Bom Jesus em Viçosa, durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região, cinco pessoas, que não tiveram as idades informadas, foram presas.

De acordo com informações da PM, a primeira operação ocorreu às 15h, onde foi realizado um Mandado de Busca e Apreensão e um homem foi preso. O suspeito do crime tentou fugir, porém foi alcançado pelos policiais em uma casa no bairro. Com ele foram apreendidas 11 pedras de crack, R$57, uma câmera de monitoramento e uma televisão.



FOTO: Polícia Militar - Apreensão em Viçosa

Ainda, segundo a PM, dando continuidade às diligências, por volta de 16h30 outras quatro pessoas foram presas e, com elas, a Polícia Militar apreendeu 14 pinos de cocaína, meia barra de maconha, porções de maconha, uma porção de cocaína, uma munição de calibre 22, um simulacro de arma de fogo, uma câmera de monitoramento, seis aparelhos celulares, um notebook, um MacBook, duas balanças de precisão, um caderno de anotações do tráfico e materiais para dolagem.



Os suspeitos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de plantão.

FOTO: Polícia Militar - Quatro jovens são presos em Viçosa





Polícia Militar - Apreensão em Viçosa

