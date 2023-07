Um homem, de 38 anos, morreu e um jovem, de 19, ficou gravemente ferido após um acidente no fim da tarde deste domingo (09), na BR-356, KM 227, em Ervália.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, bateu em uma árvore e pegou fogo. O jovem, que dirigia o veículo, foi socorrido antes da chegada do SAMU com queimaduras no corpo e encaminhado para a cidade de Ervália. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Já o homem, de 38 anos, teve o corpo totalmente carbonizado. Ele morreu na hora.

Ainda, de acordo com a PMRv, não foi possível ouvir a versão do condutor do veículo por conta do seu estado de saúde. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e realizou os trabalhos necessários a elucidação dos fatos, liberando o lugar, bem como o corpo da vítima para demais providências.

O veículo envolvido o qual estava com a documentação regular, ainda ficou totalmente carbonizado.

FOTO: PMRv - Homem morre e jovem fica gravemente ferido após carro bater em árvore e pegar fogo na Br-356 em Ervália

PMRv - Homem morre e jovem fica gravemente ferido após carro bater em árvore e pegar fogo na Br-356 em Ervália

Tags:

acidente | BR 356