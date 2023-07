Duas ocorrências de tráfico de drogas foram registradas, respectivamente, em Conselheiro Lafaiete e em Queluzito, no último sábado (8). Durante a madrugada, um adolescente infrator foi abordado dentro do Parque de Exposição em Queluzito. O rapaz de 16 anos usava maconha no meio do público. Ele estava acompanhado de um indivíduo com o qual foram localizadas quatro unidades de balinhas de ecstasy e a quantia de R$ 30,50. Com o adolescente, havia seis porções de substâncias semelhantes a maconha e duas porções de cocaína, nove unidades de ecstasy R$ 174,00, além de um aparelho celular.

O autor foi preso e o adolescente apreendido. Ambos foram encaminhados para a delegacia, com os materiais apreendidos.



Em Conselheiro Lafaiete, no sábado (8), no Bairro Jardim dos Inconfidentes, o condutor de uma motocicleta desobedeceu a ordem de parada em uma operação de fiscalização de trânsito, fugindo do bloqueio. Ele foi alcançado e abordado momentos após ter abandonado o veículo para tentar

empreender fuga a pé, quando chegou a dispensar uma embalagem com cinco papelotes de cocaína.

Em procedimento de busca pessoal, outros dois papelotes da mesma substância foram encontrados com ele, além da quantia de R$160.



O autor homem de 22 anos foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil juntamente o material apreendido.



Divulgação Polícia Militar - Drogas apreendidas em Conselheiro Lafaiete

Tags:

Polícia | Tráfico