Três homens foram presos no Distrito de Vila do Pião, em Sapucaia (RJ), depois de roubarem um depósito de gás em Leopoldina, na manhã dessa segunda-feira (10). O crime aconteceu no Bairro Bela Vista, três homens abordaram e renderam uma família no estabelecimento comercial. Um dos suspeitos estava armado e efetuou disparos para intimidar as vítimas.

Segundo a Polícia Militar, o trio é oriundo do Rio de Janeiro e se deslocava com um carro com placa de Niterói (RJ). A placa do veículo foi identificada pelo circuito de imagens do estabelecimento. Do roubo, os autores saíram com uma pochete, com R$150, um celular, uma máquina de cartão e documentos de veículos.

De posse das informações, foram enviados comunicados da PM às cidades vizinhas e preparado o bloqueio. Uma equipe de policiais de Além Paraíba conseguiram identificar o veículo transitando passando pela cidade e iniciou a perseguição. Os autores foram abordados e presos na BR - 116 , nas proximidades da localidade do Distrito de Vila do Pião, em Sapucaia (RJ). Com o trio, foi apreendido um revólver calibre 38, com munições e os demais objetos roubados.

Ainda conforme a Polícia Militar, os dois dos três autores tinham mandados de prisão em aberto. A ocorrência encerrada da Delegacia Regional de Leopoldina.