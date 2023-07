Um homem de 42 anos que praticava crimes contra o patrimônio em Piranga e tinha um mandado de prisão em aberto contra ele na cidade, foi preso dessa terça-feira (11), em Itabirito. A prisão foi efetuada por militares do 52° Batalhão de Polícia Militar. Em Congonhas, um foragido da Justiça de 38 anos foi detido em uma abordagem realizada no Bairro Matriz, depois que os policiais realizaram levantamentos sobre o paradeiro do suspeito. Ambos foram conduzidos para a Delegacia.