Um homem é alvo de rastreamento da Polícia Militar em Núcleos, Zona Rural de São João Nepomuceno, onde o suspeito rendeu um casal de idosos em uma fazenda e levou R$ 1 mil. Ele foi avistado entrando em uma área e mata. A aeronave Pégasus dá apoio ao cerco, enquanto outras equipes permanecem trabalhando no solo.

De acordo com os policiais, é esperado que ele não tenha entrado na região mais fechada da mata e deva sair em algum lugar próximo. O acompanhamento do deslocamento do indivíduo continua. Outras informações serão atualizadas conforme a Polícia Avançar nas buscas.







