Um homem, de 44 anos, foi preso. nesta quarta (12) por tortura após agredir a própria mãe, de 78 anos, no Distrito de Rio das Mortes em São João del-Rei. A idosa deu entrada na Santa Casa de Misericórdia apresentando ferimentos na segunda (10).

De acordo com informações da Polícia Militar, o filho teria agredido a mãe no domingo (09) na casa da família. A vítima ficou na residência e no dia seguinte da agressão, o homem viu que a mãe estava desacordada e acionou o socorro, sendo a vítima conduzida pelo SAMU para a Santa Casa, onde foi atendida e permanece internada.

Ainda, segundo a PM, o suspeito alegou que é o único responsável por cuidar da mãe e que no final de semana ela estava muito agitada, tendo agarrado os óculos dele e empurrado uma caneca de água, motivo pelo qual ele teria se irritado e a agredido com um tapa no braço e outro no rosto.



O suspeito foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade ratificou a prisão, enquadrando o homem na prática de tortura.



