Um homem, de 48 anos, morreu após o carro que dirigia, um Fox, bater de frente com um ônibus na madrugada desta segunda (17) na MG-353, no distrito de João Ferreira em Coronel Pacheco. Um outro homem, que não teve a idade informada, que estava no carro também ficou ferido. As vítimas estavam voltando da Festa da Banana, em Piau.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus, de 73 anos, contou que se deparou com o carro transitando na contramão e não conseguiu evitar a colisão frontal. O passageiro do carro relatou que estava com a vítima na Festa da Banana e que fizeram uso de bebida alcoólica durante o show e depois seguiram sentido Juiz de Fora. Ele também comentou que não lembra do momento do momento do acidente. Ele foi socorrido para um hospital pela PM.

A vítima chegou a ficar presa nas ferragens do veículo e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. Os dois ocupantes do ônibus não se feriram.

Tags:

acidente | Colisão