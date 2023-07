Um homem, de 38 anos, morreu e uma pessoa, que não teve a idade informada, ficou ferida após um caminhão desgovernado invadir uma obra na manhã desta segunda (17) no bairro Jardim América em Conselheiro Lafaiete.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local a vítima fatal precisou ser desencarcerada e a outra vítima tinha uma possível fratura na perna direita. Ela foi socorrida pelo SAMU.

Ainda não há mais informações sobre a causa do acidente.



*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO

FOTO: CBMMG - Reprodução

CBMMG - Reprodução

Tags:

bombeiros | C | Conselheiro Lafaiete | Corpo de Bombeiro | Polícia