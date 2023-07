Um DJ foi assassinado após realizar um baile no Bairro 2.000, na cidade de Pirapetinga, na madrugada do domingo (16). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o homem teria discutido com o autor do crime durante o evento realizado em um bar. Após a festa, o Dj seguia para casa, em Santo Antônio de Pádua (RJ), com outras duas pessoas. Ele foi retirado do local por um grupo de pessoas. Conforme as testemunhas, os infratores foram agressivos, levaram o alvo até um morro, onde o executaram.

Ainda de acordo com o relato das testemunhas, o autor ameaçou matá-las, caso elas o denunciassem. Como o crime ocorreu na divisa entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as polícias de ambos foram acionadas. O suspeito foi visto cruzando a ponte que faz liga os dois Estados, seguindo em direção à Minas.

Após diligências, a Polícia localizou o autor em uma residência em Estrela Dalva, na casa da mulher que seria amante do suspeito. Equipes da PM de Pirapetinga, Estrela Dalva e Santo Antônio de Pádua realizaram a prisão em flagrante de dois envolvidos, por homicídio doloso.