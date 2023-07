Um homem, de 54 anos, foi encontrado morto em uma valeta, com ferimentos na cabeça, na tarde desta segunda (17) na Estrada da Colônia em Ewbank da Câmara. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados pela sobrinha-neta e pela irmã da vítima, que encontram o corpo do homem. A irmã da vítima relatou que combinou com o irmão de almoçarem juntos. Como ele não apareceu, ela resolveu procurá-lo e chamou a sobrinha para ir com ela, quando encontraram o homem caído na vala, ao lado da linha férrea.

Durante as diligências, os militares receberam informações de que a vítima teria sido vista na companhia adolescente, tendo ambos saído dizendo que iriam fazer um serviço. Ao ser confrontada quanto as versões, a sobrinha da vítima confessou que estava mentindo e que à tarde seu namorado, que não teve a idade informada, a procurou, na companhia do adolescente, e disse que encontrou o corpo do seu

tio.

Eles pediram para a sobrinha mentir dizendo que não havia sido eles que encontraram o corpo, uma vez que tinham pendências na justiça e que não queriam aparecer na ocorrência.



Diante dos fatos, a PM foi na casa do adolescente que tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado. Questionado a respeito do que aconteceu, ele negou ter saído com a vítima e disse que encontrou o corpo enquanto buscava esterco e chamou seu amigo, namorado da sobrinha da vítima, para ver o corpo.



O amigo confirmou que o adolescente o chamou para ver o corpo e que eles combinaram de mudar a história com a sobrinha da vítima.



O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão.