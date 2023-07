Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão em Itaverava, onde se localiza a residência da mulher suspeita de aplicar golpe do falso Pix em estabelecimentos comerciais na cidade de Conselheiro Lafaiete.

De acordo com as investigações, a mulher, de 23 anos, aplicava golpes adquirindo produtos e simulando pagamentos, por meio do envio de comprovantes falsos de pagamentos via Pix.

Conforme a Polícia Civil, foram apreendidos na residência da mulher uma grande quantidade de produtos obtidos com os golpes, além de dinheiro, celular e duas porções de drogas. A investigada foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, juntamente com o material recuperado.

Rafael Resende, o investigador do crime, golpes do falso Pix são realizados por aplicativos de celular que editam arquivos semelhantes àqueles gerados pelos bancos e, também, por transações agendadas, que geram comprovantes, mas são finalizadas.

A PCMG orienta que os estabelecimentos comerciais que utilizam a ferramenta de pagamento Pix se certifiquem do recebimento da quantia antes da entrega dos produtos, como forma de prevenir a prática de golpes semelhantes.



Tags:

aplicativo | Aplicativos | C | Civil | Conselheiro Lafaiete | Crime | Drogas