Nesta quarta-feira (19), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PF/JFA) de São João Del Rei em operação conjunta com a Polícia Civil de Barbacena efetuou a prisão de um jovem de 24 anos procurado pela Justiça em Minas Gerais. Conforme a apuração, ele estava escondido nas imediações do Centro Histórico de São João Del Rei. A equipe formada por Policiais Penais, Federais, Civis e Militares se deslocou até a região e o localizaram. Com ele foi encontrada uma porção de maconha apreendida pelos policiais.



O foragido possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Vara Criminal da Justiça Estadual de Barbacena por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ele também é suspeito de pertencer a facção criminosa e de ter praticado extorsão mediante sequestro e crimes previstos na Lei Maria da Penha.

Depois de receber voz de prisão, o jovem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São João Del Rei onde foi encaminhado para o Delegado de plantão, juntamente com a droga apreendida.

