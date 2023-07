Uma bebê de apenas 11 dias de vida foi salva por uma equipe de Corpo de Bombeiros no Bairro Solar da Serra, em São João del-Rei nessa segunda-feira (24). Por telefone, os bombeiros começaram a indicar ações que deveriam ser tomadas pelos pais, para a desobstrução das vias aéreas da menina. Segundo o sargento Emiliano, responsável pela cheia da equipe de resgate, durante a ligação foi possível sentir o nervosismo e a dificuldade em realizar as manobras necessárias. "De imediato, nós encaminhamos a Unidade de Resgate até o endereço da família”.

Ainda segundo o sargento, como se tratava de uma situação de extrema urgência, o deslocamento da viatura ocorreu em código três, que é a definição dos Bombeiros para um deslocamento mais rápido possível, com o uso de sirene e sinais luminosos. Em poucos minutos, eles alcançaram o endereço da recém-nascida, que não respirava e já estava ficando com a pele arroxeada Devido a este fator, eles chegaram em poucos minutos até o local. “A menina ainda não respirava e já estava ficando com a pele roxeada (cianótica). "Eu a tomei nas mãos e iniciei as manobras. Logo nos primeiros movimentos, pude perceber que ela começou a chorar, sinal de que havia passagem de ar. Ela foi repassada para o Sargento Brighenti, que verificou sua situação e constatou que ela já respirava normalmente”, explica Emiliano. Apesar disso, a menina foi encaminhada junto dos familiares para a Santa Casa, onde foi avaliada por uma equipe médica devido ao tempo que ficou sem respirar.

Segundo os bombeiros, esse é o terceiro caso de bebê engasgado nas duas últimas semanas. No dia 10, um menino de pouco mais de um ano foi levado à sede do Segundo Pelotão de Bombeiros pelos pais com a respiração obstruída. Já no dia 16, um menino de apenas 24 dias de vida foi salvo pelo telefone.

Segundo o Sargento Emiliano, este tipo de situação é muito comum no dia-a-dia dos Bombeiros. “É fundamental que os pais e mães procurem se informar sobre como executar estas manobras, que são simples e extremamente eficientes. Outro fator importante é o hábito de colocar o bebê para arrotar após cada amamentação e esperar cerca de 20 minutos até coloca-lo para dormir. Ainda assim, é bom manter a observação, principalmente nos primeiros meses. Nosso treinamento prevê que saibamos atuar nestes casos, seja por telefone ou pessoalmente. Poder salvar vidas é o que torna nossa profissão tão gratificante”.





