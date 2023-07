Um homem, que não teve a idade informada, foi preso pela Polícia Civil suspeito na morte assassinato da contadora Wanderleia Stefani.

A instituição informou que "ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça e da Polícia Civil, para conclusão das investigações. Tão logo as investigações sejam concluídas, será convocada uma coletiva de imprensa onde serão esclarecidos todos os fatos à população".

Wanderleia foi encontrada morta no sítio do namorado, na Colônia Rodrigo Silva em Barbacena, na manhã do dia 16 de julho com um cinto no pescoço, um pedaço de fio em seus braços, o rosto desfigurado, sem pele e cabelos. O namorado da jovem, de 27 anos, chegou a ser detido, mas foi liberado após prestar esclarecimentos.