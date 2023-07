Pertencente ao clero da Arquidiocese de Juiz de Fora, o padre Luciano Bonato está desaparecido desde a tarde dessa terça-feira (25). O sacerdote, que tem 77 anos, foi visto pela última vez em Piraúba (MG), a cerca de 80km de Juiz de Fora, depois de ter estado em Campestre, distrito de Astolfo Dutra (MG).

Segundo informações compartilhadas pela família de padre Luciano, câmeras da Polícia Rodoviária Federal teriam captado a placa do carro em que ele estava – um Honda Fit – nas proximidades de Rio Bonito, município do Rio de Janeiro. Contudo, a polícia ainda verificará se é, realmente, o carro do sacerdote, ou se seria um veículo com a placa clonada.



A Arquidiocese de Juiz de Fora destacou que segue em orações para que ele esteja bem e pede que se alguém souber de seu paradeiro ou tiver alguma informação a respeito, comunique imediatamente a Cúria Metropolitana, por meio do telefone (32) 3229-5450 ou do WhatsApp (32) 98831-4454.