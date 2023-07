A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) e Guarda Marítima e Ambiental, auxiliou na manhã deste sábado (22), no exame necroscópico e no enterro de uma baleia-jubarte, na Praia do Peró. O animal encalhou na orla na última sexta-feira (21).

A ação foi realizada pela equipe do Instituto BW e o Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMMLagos). O exame permite compreender qual é a causa da morte do animal. A secretária adjunta de Meio Ambiente, Marcella Santana, acompanhou a operação.

FOTO: Prefeitura de Cabo Frio/Reprodução

A baleia-jubarte em questão é um macho, de 13 metros pesando aproximadamente 32 toneladas. As baleias-jubarte realizam extensas migrações anuais entre áreas de alimentação nos pólos, ou seja, em águas frias e ricas em alimento, para áreas de reprodução, e cria de filhotes em águas mais quentes, onde os filhotes ganham peso e tamanho para retornarem aos pólos. A migração ocorre de maio a novembro, com picos em junho, julho e agosto, quando passam bem próximas à costa.

