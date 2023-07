Dois jovens de 19 anos e 21 anos foram detidos pela Polícia Militar nessa quinta-feira (27) em um imóvel no centro da cidade. No local foram localizados quatro tabletes e 14 buchas de maconha, uma balança de precisão e dois celulares. Os autores foram presos e encaminhados a Delegacia juntamente com os materiais

Tags:

apreensão | Drogas