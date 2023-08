Um homem, de 52 anos, procurou uma unidade da Polícia em Barbacena alegando ser vítima de um roubo e depois das diligências a PM descobriu que ele mentiu em seu relato e ele acabou preso por comunicação falsa de crime na tarde desta segunda (31).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem relatou no boletim de ocorrência que foi vítima de um roubo e que na noite de domingo (30) saiu de um restaurante no bairro Pontilhão e resolveu ir para casa a pé. Ao passar próximo a uma instituição bancária, ele contou que foi surpreendido por dois homens, um deles alto, usando touca ninja e poncho, e outro mais baixo, de touca e boné, portando

uma faca de cabo branco de mais ou menos 15 cm. Esse último encostou a faca na costela do homem e anunciou o assalto.



O homem relatou que os suspeitos retiraram de seus bolsos um celular azul metálico com a capinha vermelha e R$280. Após a ação eles falaram para o homem ir embora e não olha pra trás. Ao chegar em casa, o homem, que mora sozinho, contou que ficou apavorado e não tinha outro telefone, motivo pelo qual não acionou a Polícia Militar buscando ajuda somente no dia seguinte.



A Polícia Militar fez o registro, mas os militares suspeitaram da versão dada pelo homem. Após diligências e a equipe não ter conseguido nada, o homem confessou que está em processo de separação, razão pela qual entrou em uma fase depressiva. Ele ainda revelou ser usuário de drogas e trocou o celular por drogas, mentindo que foi vítima de roubo para justificar a ausência dos pertences.



O homem foi preso por comunicação falsa de crime e encaminhado para a Delegacia de plantão.



Tags:

C | Crime | Polícia