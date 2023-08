Um homem de 23 anos foi indiciado pela Polícia Civil pela prática dos crimes de homicídio doloso qualificado, desacato, embriaguez ao volante e por fugir do local do acidente, depois de atropelar e matar uma mulher de 35 anos no Bairro Colinas, em Cataguases e depois seguir para Juiz de Fora sem prestar socorro, no dia 2 de julho de 2023. O autor transitava em uma caminhonete em alta velocidade. A mulher deixou o marido e duas crianças.

Conforme a perícia técnica da Polícia Civil, as imagens coletadas durante as investigações foram analisadas e permitiram concluir u que o veículo conduzido pelo suspeito estava a uma velocidade de 93,6 km/h no momento do impacto. As apurações apontaram, ainda, que no dia do fato, o investigado fez uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes desde as 11h, fato que perdurou durante o decorrer de todo o dia, até instantes antes do acidente. O inquérito foi finalizado e enviado à Justiça



O suspeito foi preso em flagrante, em Juiz de Fora, cerca de 120 quilômetros do local do acidente. A prisão do suspeito, indiciado pela prática dos crimes , foi convertida preventivamente pela Justiça.





PCMG conclui investigação de acidente com morte em Cataguases

Resumo: Homem fugiu do local e foi preso em Juiz de Fora após atropelar e matar uma mulher.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito policial que apurou as circunstâncias que provocaram o acidente de trânsito que culminou com a morte de uma mulher, de 35 anos, em Cataguases, na Zona da Mata.

Os fatos ocorreram no dia 2 de julho deste ano, por volta das 20h20, quando o suspeito, de 23 anos, dirigindo uma caminhonete em alta velocidade no bairro Colinas, atropelou a mulher, que morreu no local. A vítima era casada e deixou duas crianças.

A perícia técnica da PCMG analisou as imagens coletadas durante as investigações e concluiu que o veículo conduzido pelo suspeito estava a uma velocidade de 93,6 km/h no momento do impacto.

As investigações apontaram, ainda, que no dia do fato, o investigado fez uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes desde as 11h, fato que perdurou durante o decorrer de todo o dia, até instantes antes do acidente.

O suspeito foi preso em flagrante, em Juiz de Fora, cerca de 120 quilômetros do local do acidente. A prisão do suspeito, indiciado pela prática dos crimes de homicídio doloso qualificado, desacato, embriaguez ao volante e por fugir do local do acidente, foi convertida preventivamente pela Justiça.

Tags:

Homicídio doloso