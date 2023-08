Um homem que vendia drogas nos Bairros Alto Cemitério, Rosário, Eldorado e Centro de Leopoldina foi alvo de denúncia e ação da Polícia Militar nessa quarta-feira (2). Ele foi abordado na altura da Rua Manoel Januário, junto com outras pessoas que estavam em posse de uma porção de drogas. Diante da informação de que havia mais entorpecente na casa do responsável, a equipe se deslocou para o endereço. No local, um segundo envolvido tentou jogar as drogas que havia no local pelo telhado da casa.



Militares acharam no quarto do autor quatro buchas e, no quarto do irmão do infrator, havia outra bucha, na escada havia mais uma bucha e no quinta o restante das drogas que fora dispensada pelo padrasto dele: 16 buchas de maconha, uma barra da mesma substância e uma balança.



Os dois, autor e padrasto foram presos. As drogas e materiais como R$486, dois celulares, e um rolo de papel insufilme foram apreendidos.





