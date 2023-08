Um caminhão carregado com pães congelados sofreu um acidente no KM22 na MG-353, na altura do município de Guarani, na quarta-feira (2). De acordo com o registro, o condutor, de 32 anos, e o ajudante, de 28 anos, que estavam no veículo, sofreram ferimentos leves. O caminhão oriundo de Rio Novo, transportava a carga para Guarani e teria perdido o controle direcional que causou o tombamento. Os envolvidos disseram que procurariam atendimento médico posterior e a pista foi liberada nos dois sentidos. A própria empresa realizou o transbordo da carga.









