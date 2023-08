Uma parceria entre a Energisa e a Prefeitura de Leopoldina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está possibilitando que os clientes da concessionária participem da campanha de negociação de dívidas com condições especiais de pagamento.

Embora a negociação de dívidas possa ser feita de forma totalmente digital, os leopoldinenses que desejarem um atendimento personalizado poderão participar do mutirão de negociação, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 7, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica à rua 27 de Abril, nº 428, Bairro Fábrica.

O atendimento será feito pela equipe do Procon Leopoldina, das 8h às 17h.

A campanha de negociação segue até o dia 18 de agosto e o cliente pode efetuar o parcelamento da dívida em até 24 vezes no boleto ou no cartão de crédito. Já para o cliente que estiver com faturas em atraso e optar por realizar o pagamento à vista, o desconto poderá chegar a 50% do débito dos juros e multa.

