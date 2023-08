Na manhã de sexta-feira (04), a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão no Bairro Quarto Depósito, em Santos Dumont. Segundo os militares, o morador da residência e alvo do mandado, 23 anos, ao visualizar as guarnições PM, correu para o interior da casa sendo necessário o arrombamento da corrente que fechava o portão do imóvel.

A corporação entrou na residência, abordaram o homem e apresentaram o mandado. Durante as diligências foram apreendidas 18 pedras de crack, 09 buchas de maconha, um invólucro com resquícios de crack, R$ 14,30, uma balança de precisão, um aparelho celular, materiais utilizados para embalar entorpecentes e dois simulacros de arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.

