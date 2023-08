Dois homens, de 27 e 30 anos, foram presos por tráfico de drogas no início da noite da última segunda-feira (7) após o carro em que estavam, um fiat uno vermelho, ser abordado em uma blitz no centro de Santos Dumont. O homem de 27 anos já tinha passagem pela polícia por tráfico.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante a abordagem os suspeitos ficaram nervosos e entraram em contradição quando foram perguntados sobre o local de destino. Os militares então realizaram uma busca no veículo e encontraram uma mochila com duas porções de maconha. Quando foram questionados, cada um apontou que a droga era do outro.

Dando continuidade as diligências, os policiais foram até a residência do homem de 30 anos e localizaram maconha, cocaína, dinheiro, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. No total foram apreendidos uma balança de precisão, R$1.456,90, uma máquina de cartão, sacos para embalar droga, uma porção pequena de cocaína e dois tabletes prensados de maconha.



Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran.

Tags:

7 | Drogas | homens | Maconha | operação | Polícia | Polícia Militar