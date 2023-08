Um homem de 32 anos foi preso em Ouro Branco nessa quarta-feira (9), com 1kg de cocaína junto com um aparelho celular e R$100 no KM 8 da Rodovia MG-443. A Polícia Militar realizou a prisão em flagrante durante a realização de uma operação.

Segundo a corporação, além da droga, foi apreendida a moto em que o suspeito trafegava.