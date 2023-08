Um homem, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas, na noite dessa quinta-feira(10) na Rua Camilo Lelis, Centro de Canaã.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe recebeu denuncias de que havia um carro, VW/Gol, se deslocando para Canaã com o intuito de entregar drogas para dois indivíduos da cidade. Uma operação foi montada e os militares abordaram o veículo próximo ao Portal de chegada do município. Ao receber a ordem de parada, o condutor do veículo jogou um embrulho pela janela do carona.

Foi constatado pelos policiais que o embrulho era uma barra grande de maconha. Durante a busca pessoal também foram localizados e apreendidos dois tabletes pequenos de maconha, R$980 e um celular.

O suspeito relatou para a PM que recebeu R$100 para fazer o transporte e entregar a droga para um homem, o qual ele não soube dizer o nome, que seria morador de Canaã.

Ele foi preso e encaminhado para a a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.

