Um homem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCMG) nessa quarta-feira (9) como principal suspeito do homicídio de um homem, de 22 anos, no mês de julho, no Bairro São Judas Tadeu em Ubá.

De acordo com informações da PCMG, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por vingança, já que a vítima teria testemunhado contra o suspeito relatando que, em junho desse ano, comprou drogas das mãos dele, o que resultou em sua prisão em flagrante.

Ainda, segundo a Polícia Civil, no dia dos fatos os policiais testemunharam o suspeito afirmando "isso não vai ficar assim não". Dois dias após o homem ser solto, a vítima foi assassinada a tiros e o carro do suspeito foi visto próximo ao local dos disparos.

