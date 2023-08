Um homem de 54 anos foi alvo de uma operação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar em Cataguases, que culminou com a prisão do suspeito nessa quinta-feira (10), após dois meses de investigações.

O homem foi flagrado vendendo drogas para dois usuários. Após eles saírem do endereço em que buscaram o entorpecente, foram submetidos à revista, por meio da qual porções de substâncias ilícitas foram apreendidas. No momento das buscas, o suspeito conseguiu dispensar pela descarga o restante do entorpecente que se encontrava no imóvel.



Segundo o delegado que conduziu as investigações, Diego Mattos de Vilhena, apesar de ter conseguido descartar o restante do material ilícito, a materialidade do crime ficou comprovada, junto com o registro das imagens do momento em que ele comercializava o material ilícito. O sujeito foi levado para a Delegacia e, preso, permanecerá à disposição da Justiça.







Polícia | polícia civil | Polícia Militar | Preso | prisão | Tráfico | tráfico de drogas