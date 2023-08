Uma mulher, de 26 anos, e duas crianças, um menino de 8 e uma menina de 9 anos, se afogaram no sábado (12) e tiveram os corpos encontrados no início da noite desse domingo (13) em um açude, localizado em Barreiro, Zona Rural de Nazareno. A mulher e o menino eram mãe e filho.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa acionou a corporação afirmando que os três não haviam retornado para a casa no sábado e que eles haviam ido para o açude. No local foram vistos dois pares de chinelo, próximo a água. Os militares iniciaram as buscas submersas e encontraram os corpos.

Ainda, segundo os Bombeiros, a mulher havia levado as duas crianças para nadarem no local. Não se sabe se eles caíram ou se houve alguma outra forma de terem se afogado. As três vítimas foram encontradas com roupas.

Após os trabalhos periciais, os corpos foram retirados da água e repassados para a funenária.