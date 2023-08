Um homem de 23 anos ocupava um veículo pelo KM 5 da Rodovia MGC-383, no qual havia outras quatro pessoas, que trafegava no sentido São João Del Rei, quando o carro parou para que ele pudesse desembarcar. Os ocupantes começaram a atirar contra ele, que jogou-se no chão simulando o óbito. Os indivíduos entraram novamente no carro e foram embora. A ação ocorreu na noite desse domingo (13).



A Polícia Militar foi notificada sobre o ocorrido e foi até o Hospital Bom Jesus, para onde o ferido foi encaminhado para atendimento médico. O sujeito foi acompanhado por um homem que prestou socorro até a chegada da viatura no local.A Polícia realizou rastreamento e conseguiu localizar dois envolvidos no crime. O primeiro é um adolescente infrator de 16 anos, que assumiu a autoria dos disparos. Ele informou onde estava a arma usada na tentativa de homicídio. O revólver calibre 38mm com cinco munições sendo três intactas, duas percutidas e não deflagradas foi apreendido. Uma segunda arma de fogo foi confiscada após ser entregue pela esposa do segundo envolvido, um homem de 26 anos.



Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia, sendo que o menor recebeu voz de apreensão pelo crime de homicídio tentado e o autor recebeu voz de prisão pelo crime, sendo

que a sua esposa, uma mulher de 22 anos, foi presa como coautora no delito. A motivação possivelmente tem relação com dívida de droga