Um acidente registrado no KM 737 da BR-040 nesta segunda-feira (14), deixou o tráfego lento no sentido Belo Horizonte, entre Santos Dumont e Oliveira Fortes, onde a passagem ocorria em meia pista. A interdição chegou a ser total. Houve cerca de 2 KM de retenção tanto no sentido do Distrito Federal, quanto no sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu da pista, colidiu com um barranco e tombou sobre a pista. Não houve derramamento de carga. O motorista, um homem de 59 anos, teve apenas ferimentos leves. No fim da tarde o veículo foi destombado e permanece na via. A expectativa é a de que em alguns minutos a pista possa ser liberada.

