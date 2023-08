As chefs juiz-foranas Dida Borges e Helena Schmidt, do Morada Brunch Etc. tiveram três pratos selecionados para a 26ª edição do Festival de Gastronomia de Tiradentes, que irá reunir mais 200 atrações gastronômicas e culturais a partir desta sexta-feira (18) até o dia 27 de agosto. Cerca de 60 mil pessoas são esperadas na cidade histórica mineira para o evento.



A seleção dos pratos foi feita às cegas, isto é, sem que a Plataforma Fartura, organizadora do evento, qual restaurante estava por trás das criações. Nesta edição, o Morada será uma das mais de 200 atrações gastronômicas e culturais do festival, levando à Praça da Rodoviária as iguarias “cocó de Vó”, que é um prato com broa de milho verde na manteiga, galinha confitada, quiabo grelhado e picles de cebola baby com o valor de R$35, o “huuummmilhante” que é um sanduíche na broinha de canjica, barriga de porco, requeijão de corte, picles de pepino e banana da terra grelhada com o valor de R$35 e a "galinhada mineira", com arroz com legumes, milho verde tostado, coxinha de frango e maionese de pequi por R$45.



As criações seguem a linha do cardápio do Morada, primeira casa de brunch de Tiradentes, trazendo ingredientes e preparos tradicionalmente mineiros repaginados pelo olhar inovador das chefs. “O ‘cocó de Vó’, por exemplo, é parte do menu fixo e nosso queridinho. É a versão do Morada do frango com quiabo e angu, que transformamos em prato brunch!”, conta Helena Schmidt.



Além de integrar o leque de atrações regulares do festival, o Morada também será estrela do “Fartura de Amor”, almoço patrocinado pela Camil e realizado em prol da APAE de Tiradentes. A casa de brunch foi um dos estabelecimentos selecionados para cozinhar no Largo das Forras, praça principal de Tiradentes, e Helena estará ao lado dos também chefs Fernanda Fonseca (Restaurante Padre Toledo) e Higor Braga (Ateliê Gastronômico). A seis mãos, eles prepararão um risoto mineiro, feito com arroz Camil Culinária Italiana, linguiça da roça, abóbora moranga, queijo minas artesanal e couve crocante. O evento beneficente será realizado no dia 24 de agosto às 11h.



Outras informações sobre o evento podem ser encontradas no site da Fartura Brasil e no Instagram @farturabrasil. A programação completa do festival pode ser acessada aqui.