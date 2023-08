Um carro com três pessoas caiu de uma ribanceira no fim da noite desse domingo (21) na Estrada Real, KM 179, em Ouro Branco. Apesar da gravidade do acidente, a motorista do veículo, e dois homens, não tiveram ferimentos graves. Um dos homens chegou a ficar preso às ferragens, mas foi resgatado.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro perdeu o controle da direção em uma curva e caiu de uma ribanceira de aproximadamente 40 metros. A mulher e um homem, pai dela, conseguiram sair do carro e subir a ribanceira para pedir ajuda de outros motoristas que passavam pelo local. Eles tinham ferimentos leves e foram socorridos para o hospital.

O outro homem que ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos Bombeiros, que usando das ferramentas adequadas retiraram a vítima com segurança. Ele foi atendimento pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e encaminhado para um hospital em Congonhas.