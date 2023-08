Um homem, que não teve a idade informada, suspeito de ter roubado um celular na noite desse domingo (20) se arrependeu do crime e devolveu o celular da vítima, um homem de 56 anos, em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após a vítima, que havia saído de uma igreja e estava indo para a casa dele, no Bairro Água Santa, ser abordada pelo suspeito que simulando estar armado, ordenou que a vítima entregasse o celular.

O homem desconfiou que o suspeito não portava arma de fogo e tentou fugir, momento que foi jogado no chão e teve seu celular roubado.

Depois do crime, a filha da vítima entrou em contato com o suspeito através de um aplicativo de mensagens que estava instalado no celular roubado e o homem relatou que estava arrependido do roubo e deixaria o celular no Bairro São Pedro.



A vítima solicitou o apoio da PM para ir até o local indicado e verificar a veracidade dos fatos e o celular foi localizado. Até o momento ninguém foi preso.