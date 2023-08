Dois homens de 34 e 42 anos, respectivamente, foram presos pela Polícia Civil durante a Operação 'Gigante de Aço' deflagrada em Ubá, entre a quinta-feira (17) e a sexta-feira (18). Além das prisões, os policiais apreenderam sete carros. Os veículos estão relacionados com o movimento do tráfico de drogas realizado na região e os suspeitos teriam envolvimento com organizações criminosas cariocas.



Além do comércio das substâncias ilícitas, os criminosos do Rio de Janeiro enviavam automóveis clonados para serem comercializados na Zona da Mata mineira.No curso da operação, a PCMG apreendeu quatro carros de luxo e três motocicletas, avaliados em R$ 600 mil.



A Polícia Civil representou à Justiça pela expedição de quatro mandados de busca e apreensão contra dois homens investigados pela posse e comercialização de veículos clonados na região. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, no dia 17 de agosto, o indivíduo de 34 anos, proprietário de uma concessionária de veículos, no bairro Inês Groppo, em Ubá, teria tentando transferir um veículo, porém, a irregularidade foi constatada no momento da vistoria.

O suspeito foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo, sendo ainda cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra ele. Na concessionária, os policiais arrecadaram uma motocicleta com suspeita de estar com sinais de identificação adulterados. Já na casa do homem, foi encontrado outro veículo com sinais identificadores adulterados. Com ele ainda foram apreendidas documentações e alta quantia em dinheiro.



No segundo dia de trabalhos da operação, 18 de agosto, as equipes se deslocaram até o município de Tocantins, onde cumpriram mandados de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 42 anos. Com ele foram encontrados um veículo e duas motocicletas com sinais identificadores adulterados, além de papelotes de cocaína, balança de precisão, grande quantidade de materiais utilizados para embalar e fracionar drogas além de ampolas de anabolizantes.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Douglas Mota, também foi apreendido em uma concessionária do município um veículo de propriedade do investigado (de 42 anos) que seria, de acordo com as investigações, objeto do crime conhecido como Pokémon, em que indivíduos realizam o financiamento de veículo em nome de 'laranjas', pessoas físicas ou jurídicas, com o intuito de causar prejuízo às instituições financeiras".



O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de produto medicinal. Os dois presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.