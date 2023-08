Um jovem, de 18 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (23) no Bairro Senhor dos Montes em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a guarnição avistou o jovem em atitude suspeita que, ao perceber a presença policial, colocou as mão na cintura e tentou fugir, momento em que começou a ser perseguido pelos militares.



Durante a fuga, o suspeito entrou em sua residência, pulou o muro e seguiu para uma casa sem moradores, momento em que deixou cair um revólver calibre 22, carregado com sete cartuchos.



Em seguida, o jovem fugiu pelos telhados de algumas casas e se escondeu num terraço, tendo os policiais cercado o local. Quando o suspeito saiu do esconderijo, foi alcançado pelos policiais e preso.



A PM realizou buscas pelo trajeto de fuga e localizou um tubo com 12 pedras de crack e R$23.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação policial.