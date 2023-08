Uma residência foi furtada no Bairro Pioneiros, no município de Ouro Branco, nessa terça-feira (22). O morador, um homem de 46 anos, reportou o ocorrido à Polícia Militar. Ele explicou que, entre os pertences levados pelos infratores, estava uma pistola calibre.380, com 35 munições do mesmo calibre. Conforme o registro, o armamento possui certificados de registro devidamente

regularizado.