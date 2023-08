Quatro homens armados e encapuzados invadiram uma casa, fizeram os moradores de reféns e roubaram cerca de R$9 mil e outros pertences, na noite dessa quarta (23) em São Miguel Cajuru, Distrito de São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma das vítimas, um homem de 57 anos, estava assistindo televisão com seus familiares quando a porta da casa foi arrombada por um homem encapuzado e portando uma arma de fogo. Ele apontou a arma para as vítimas e exigiu dinheiro.

Logo em seguida, entraram na casa mais três homens armados e encapuzados, que renderam os moradores e os ameaçaram. Um dos suspeitos ficou do lado de fora da casa, vigiando a entrada, enquanto os outros permaneceram na residência.

Os suspeitos pegaram um celular, um cartão bancário, uma TV Samsung, R$400 e um cheque de R$9.240. Eles ficaram no local por cerca de duas horas e na hora da fuga levaram a chave do carro da família,



Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.